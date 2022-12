Lazio, pronto l’assalto a Pellegrini

La Lazio sta studiando il piano per riportare in Italia Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juventus

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio è fortemente interessata a riportare in Italia Luca Pellegrini. Il terzino sinistro si è trasferito in estate all’Eintracht Francoforte in prestito. La sua esperienza non è stata però felice e quindi potrebbe esserci un divorzio già a gennaio.

Nel caso in cui la Juventus, club proprietario del suo cartellino, dovesse richiamarlo alla base già a gennaio, la Lazio si farebbe trovare pronta. In caso contrario verrebbe tutto rimandato a giugno. Sarri ed il giocatore stanno comunque spingendo per anticipare la trattativa.