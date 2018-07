Il difensore romeno classe ’86 è pronto a firmare il rinnovo che lo legherà agli aquilotti fino al 2021

Stefan Radu a vita. Il difensore della Lazio, secondo la Gazzetta dello Sport, è pronto a firmare il rinnovo che lo legherà al club almeno fino al 2021. Il trentunenne romeno, 315 presenze con gli aquilotti dal 2008, proverà a raggiungere il record conquistato da Giuseppe Favalli, ben 401 partite con la maglia biancoceleste. Con la Lazio, Radu ha partecipato alla conquista di ben quattro trofei, due Coppa Italia (inclusa la storia vittoria contro i cugini della Roma nel 2013) e due supercoppe.

Grazie a Simone Inzaghi, il romeno ha trovato una nuova collocazione in campo. Dopo anni sulla fascia, lo spostamento nei tre centrali di difesa ha permesso al difensore di giocare con continuità e al tecnico di non privarsi della sua intelligenza e scelta dei tempi. Inzaghi potrà così contare sulla sua esperienza per tentare di raggiungere la Champions League sfiorata lo scorso anno. Come alternativa al classe ’86, il tecnico potrebbe provare ad adattare il brasiliano Fagner, dato molto vicino ai biancocelesti.