Calciomercato Lazio, Igli Tare è vicino a formulare un offerta per il terzino destro del Corinthians titolare in Russia con il Brasile di Neymar

La vetrina mondiale è un’opportunità notevole per molti giocatori, poiché dà modo anche a chi ha meno visibilità di riuscire a emergere. Questo è il caso di Fagner Conserva Lemos, meglio noto come Fagner, terzino destro titolare del Brasile durante la campagna russa. Convocato a causa dell’assenza di Dani Alves, il ventinovenne difensore del Corinthians ha attirato su di sé gli occhi di Igli Tare con delle prestazioni convincenti. Il brasiliano si alternerebbe a Marusic, autore di una strepitosa stagione quest’anno, sull’out di destra. Il numero due di Claudio Lotito ha già preparato un’offerta intorno ai 6 milioni, ma dovrà aspettare la partenza di uno tra Basta e Patric.

I biancocelesti si avvicinano così al sesto acquisto di questa sessione del calciomercato. Trovato il secondo di Berisha in Proto, esperto portiere ex Olympiacos, è arrivato dalla Salernitana l’ala Sprocati. Inoltre la dirigenza romana si è assicurata anche le prestazioni del difensore Durmisi del Betis Siviglia e del volto del Lipsia semifinalista d’Europa League, il centrocampista Valon Berisha. Infine, l’arrivo in questi ultimi giorni di Acerbi ha coperto il buco lasciato da Stefan De Vrij.