Lazio, retroscena Vavro: «Avevo pensato di smettere con il calcio»

Denis Vavro, ex difensore della Lazio oggi al Copenaghen, ha rivelato di aver pensato al ritiro dal calcio giocato: il retroscena

Denis Vavro, attuale difensore del Copenaghen ed ex Lazio, ha svelato ai microfoni di Discovery+:

LE PAROLE – «Ho pensato di smettere. Panchina o tribuna non facevano per me. La mia mente era stanca, dissi alla mia famiglia: “Ok, rispetto il contratto con la Lazio, prendo un po’ di soldi e smetto di giocare. Non mi piace il calcio e per me non è importante».