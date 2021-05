Lazio, rinnovo Inzaghi: c’è ancora attesa, tutto può passare dalla Champions

In casa Lazio c’è ancora in ballo la situazione relativa al rinnovo di Simone Inzaghi: la situazione

La corsa Champions è senza alcun dubbio l’attrazione principale, ma in casa Lazio non si può non parlare del rinnovo di Simone Inzaghi. Perché tutto pare essere avvolto dal mistero.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

SITUAZIONE – I tifosi iniziano ad avere un po’ di ansia e di cattivi pensieri. Eppure, come ricordato dall’edizione odierna de La Repubblica, entrambe le parti in causa confermano la volontà di andare avanti insieme. La sensazione è che il tanto atteso incontro andrà in scena a fine campionato. Ed è per questo che non può essere escluso che molto potrebbe passare dalla qualificazione in Champions, che aumenterebbe inevitabilmente il potere contrattuale del tecnico piacentino.