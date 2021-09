Lazio Roma, Sarri: «Zaniolo in fuorigioco, il rigore per loro lo hanno visto arbitro e VAR»

In conferenza stampa, Maurizio Sarri è tornato a parlare delle polemiche che hanno seguito Lazio Roma di domenica

SULLE POLEMICHE POST DERBY – «Le mie valutazioni sono che Leiva ha subito fallo e non viceversa, si protesta su un rigore in cui Zaniolo era fuorigioco. Il rigore dato alla Roma lo hanno visto solo arbitro e VAR, io vedendo per due giorni le immagini non l’ho capito. Non mi interessa e non mi interessa più parlare della Roma. I punti li abbiamo fatti e ora dobbiamo pensare a domani. Il derby è passato ma la stagione non dura due partite. Dobbiamo pensare alla partita europea di domani».

