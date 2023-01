Lazio, Romagnoli: «Ci siamo fatti due gol da soli, dispiace perchè buttiamo punti importanti»

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l’Empoli

TENUTA MENTALE – «Sulla tenuta mentale il mister ha ragione, abbiamo fatto una grande partita fino all’ottantesimo. Ci siamo fatti due gol da soli, dispiace perchè buttiamo punti importanti. Non siamo usciti dalla partita, c’è mancato quel pizzico per non soffrire l’ultimo minuto. Dopo un doppio vantaggio in casa devi mettercela tutta per portare a casa i 3 punti. Poi diventa complicata raggiungere i nostri obiettivi».