Lazio, Sarri: «Le nazionali sono folli, su Immobile e Zaccagni…»

La parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, alla vigilia della gara di campionato contro il Monza. I dettagli

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Lazio.

PAROLE – «Abbiamo un ct che fa le convocazioni, io sono molto contento quando riposano i miei. Sono decisioni sue che non mi interessano. Le Nazionali sono una follia, basta vedere i viaggi che ha fatto Vecino per due amichevoli. È rientrato anche troppo bene. È palese che il campionato non è più fattibile, ho sentito un folle che l’ha paragonato all’NBA. C’è grande differenza fare 28 minuti da una partita di calcio dove becchi botte diversa dall’NBA, forse un po’ meno dal basket europeo. Immobile? Dal punto di vista clinico sta bene, poi dal punto di vista sportivo è stato fermo un mese. Vediamo se possiamo sfruttarlo per uno spezzone».

