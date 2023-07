Lazio, Sarri: «Milinkovic? Problema per la società. Giuntoli uomo giusto per la Juve»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del mercato dei biancocelesti e non solo

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del mercato dei biancocelesti e non solo. Le sue dichiarazioni:

ALLEGRI – «Non so. Uno a questi livelli sta fermo due anni ma sono momenti in cui riesci a ricaricarti. Massimiliano quest’anno ha gestito una stagione con difficoltà enormi tra infortuni e tutto quello che è successo. Una situazione di estrema difficoltà».

SUO SCUDETTO INOSSERVATO – «E’ cambiato anche il contesto. Tutti pensavano fosse naturale vincere lo Scudetto. Io in 8 gare di Champions poi ho fatto 6 vittorie, con le regole attuali avremmo fatto i supplementari con il Lione. Dicevano squadra scarsa ma poi ha fatto fuori il City».

GIUNTOLI – «E’ l’uomo giusto per la Juve nel momento in cui devono ricostruire. E’ il momento giusto per lui, è un fenomeno. Purtroppo per noi penso li metterà a posto. Non so la velocità del suo approccio, ma risolverà la situazione conoscendolo».

BERARDI – «Berardi è del Sassuolo. Mi piacerebbe allenarlo, ma nel Sassuolo ce ne sono tanti altri come per esempio Frattesi o Maxime Lopez. E’ sempre stata una squadra con giocatori che a me piacevano».

CHIESA E VLAHOVIC – «Sono due forti che torneranno ai loro livelli. Torneranno a fare stagioni di alto livello, hanno qualità. Possono sbagliare un’annata ma poi…».

MILINKOVIC – «E’ un problema per la società, per me potrebbe essere una risorsa. Poi dipende da quanto il ragazzo è coinvolto nella situazione. Con la testa libera è di livello straordinario. Con noi ha fatto una marea tra gol e assist. E’ un giocatore straordinario, ma non so che conseguenze avrà la vicenda contrattuale».

