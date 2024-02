Lazio, Tardelli: «Invidio Immobile, pensavano tutti fosse finito»

Le parole di Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, sulla stagione di Ciro Immobile con la Juventus. I dettagli

Marco Tardelli ha parlato a La Stampa della stagione di Immobile con la Lazio.

PAROLE – «Avevamo dei dubbi su Ciro Immobile, avevo dei dubbi, non mi nascondo dietro ad un dito. Problemi fisici e le offerte allettanti che avrebbero potuto destabilizzarlo, come è capitato ad altri, mi lasciavano un poco perplesso sulla sua possibilità di essere ancora il goleador che tutti noi conoscevamo. E la partita contro il Bayern di Monaco ha invece fugato ogni mio dubbio. Sinceramente mi sono emozionato quando l’arbitro ha decretato il rigore a favore della Lazio ed il pubblico ha cominciato ad urlare il nome di Ciro per accompagnarlo sul dischetto del rigore. Ho cercato di immaginare cosa poteva passarti per la testa in un momento così incredibilmente emozionante. Quando hai calciato e segnato con facilità ho capito che eri tornato a essere quel giocatore che tutti noi conoscevamo. Hai corso in difesa e in attacco, hai aiutato i tuoi compagni e loro hanno capito che Immobile nei momenti importanti e difficili è ancora presente. Ti ho invidiato, quell’ovazione all’uscita dal campo è stata una dimostrazione di grande affetto e amicizia, amore e gioia nei tuoi confronti. I veri momenti che ti porterai per sempre nella tua testa e nel tuo cuore. In bocca al lupo».

