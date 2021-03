Continua a essere a forte rischio il match dell’Olimpico tra Lazio Torino: i granata rimarranno in isolamento fino a martedì sera

È ancora a forte rischio la disputa regolare del match tra Lazio e Torino. La Lega Serie A non sembra intenzionata a predisporre il rinvio ma di tutt’altro avviso è l’ASL Città di Torino secondo cui la squadra granata deve restare in quarantena almeno fino alla mezzanotte di martedì.

Roberto Testi, direttore del dipartimento di Prevenzione della stessa ASL, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: «Il 23 febbraio abbiamo disposto una quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra del Torino di almeno sette giorni e ribadisco che la quarantena di quel gruppo durerà fino alla mezzanotte di martedì 2 marzo. La quarantena si scioglierà da mercoledì solo se non ci saranno nuovi positivi per il secondo giro di tamponi consecutivo. Ci troviamo di fronte a un focolaio infettivo diverso, a causa della presenza della variante inglese, e l’incubazione di questa malattia può essere anche di dieci giorni»