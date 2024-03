Lazio Tudor: «Bello partire con il piede giusto»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro la Juventus

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro la Juve. Di seguito le sue parole.

COMMENTO – «Bello segnare all’ultimo secondo, bella partenza. C’era poco tempo e le Nazionali, contento che siamo partiti con il piede giusto».

GOL ULTIMO SECONDO – «Non esiste fortuna o sfortuna, ma il lavoro che fai conta. Ci sono gli allenamenti e poi tutto va buttato in campo la domenica».

ANALISI – «Sono contento per i ragazzi, davvero. Ripartiamo in modo serio e senza scuse. Quel gol è tutto per loro ».

KAMADA E COSA E’ PIACIUTO – «Kamada ha fatto una partita importante, un ragazzo d’oro che si applica e può giocare davanti o in tequarti. Mi è piacuto il controllo dell gara, il controllo del pallone, la sofferenza. Poi possiamo ancora crescere. Vanno messi mattoni su mattoni e si cresce».

IMMOBILE – «Lui sapeva che non avrebbe giocato dall’inizio, viste le ultime prestazioni di Castellanos. Le gare le decidono gli attaccanti e io posso solo aiutarli e motivarli. La fame fa la differenza e quella la decidono loro. Immobile l’ho visto deciso e motivato e vuole sfruttare questi mesi al meglio per tanti motivi ».

FELIPE ANDERSON – «Mentalità da professionista che non si risparma mai, con qualità nel palleggio e corsa. Un giocatore straordinario».

GOL MARUSIC – «Un gol da ala vera quello di Marusic, ha detto che dovevo arrivare io per farglielo fare (ride ndr)».

