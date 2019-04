Lazio-Udinese DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Lazio-Udinese, recupero 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Si gioca finalmente il recupero della 25ª giornata di Serie A tra Lazio e Udinese. Riflettori puntati sulla banda di Inzaghi chiamata a riscattarsi dalle ultime prove negative. Sconfitta contro la Spal, pareggio contro il Sassuolo e sconfitta contro il Milan. Se i biancocelesti vogliono entrare in Champions League stasera servirà una vittoria. Dall’altro canto l’Udinese deve ancora lottare per conquistarsi la salvezza e l’occasione di affrontare una Lazio in flessione sembra ghiotta.

Lazio-Udinese: pagelle e tabellino

In attesa di comunicazione

Lazio-Udinese: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 19

Lazio-Udinese: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Lazio-Udinese: probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Durmisi; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Radu, Bastos, Wallace, Zitelli, Badelj, Cataldi, Jordao, Lulic, Neto, Capanni. All. Inzaghi

Indisponibili: Berisha, Marusic, Correa

Squalificati: Luis Alberto

Diffidati: Strakosha, Radu, Durmisi, Leiva, Lulic

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. A disp.:Nicolas, Perisan, Troost-Ekong, Wilmot, Badu, D’Alessandro, Hallfredsson, Ingelsson, Micin, Sandro Teodorczyk. All.: Tudor

Indisponibili: Barak, Behrami, Opoku

Squalificati: nessuno

Diffidati: Samir, Nuytinck, Troost-Ekong

Lazio-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 19 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.