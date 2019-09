Lazio, ultimo posto nel girone E: pareggiano Celtic e Rennes

Lazio, ultimo posto nel girone E dopo la prima giornata d’Europa League: pareggiano le altre avversarie, Rennes e Celtic

Brutta sconfitta per la Lazio nell’esordio stagionale d’Europa League. Impegnata con il Cluj in Romania, l’armata di Inzaghi subisce l’offensiva avversaria, lasciandosi rimontare. I biancocelesti vanno in vantaggio con Bastos, ma calano vistosamente nel secondo tempo e, al 75′, arriva il rocambolesco gol di Omrani che si aggiunge a quello di Deac dagli undici metri. La vittoria contro i capitolini porta i campioni in carica di Romania al primo posto nel girone E di Europa League 2019/2020. L’altra sfida in programma, quella tra Rennes e Celtic, è terminata in pareggio, 1-1. A decidere la gara, le marcature realizzate da Niang al 25′ e da Christie al 59′, entrambe su calcio di rigore.

CLASSIFICA – In attesa della seconda giornata, in programma il 3 ottobre alle 21, in cui si affronteranno Lazio e Rennes, Celtic e Cluj, ecco la momentanea classifica: ‘comandano’ i romeni a quota 3, un punto per scozzesi e francesi. Infine la Lazio, ancora a secco ed in ultima posizione. La situazione non è ancora compromessa per i biancocelesti, che avranno a disposizione altre cinque partite per rimettere le cose al loro posto.