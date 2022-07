Lazio, idea Zielinski: prima la cessione di Milinkovic Savic

La Lazio continua a pensare a Zielinski per il centrocampo: prima però la cessione di Milinkovic Savic

La Lazio aspetta Milinkovic Savic, atteso per oggi in ritiro ad Auronzo di Cadore, e pensa a Zielinski per la mediana.

Il serbo parlerà con la società visto la sua volontà di giocare la Champions League, ma sul tavolo biancoceleste ancora non sono arrivate offerta. Si aspetta il rilancio dell’Arsenal. Sarri continua a pensare al polacco del Napoli, anche se arriverà soltanto in caso di cessione di Milinkovic Savic. Lo scrive Il Messaggero.