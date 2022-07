Giuntoli chiaro su Koulibaly: «L’unica offerta arrivata è quella del Napoli»

Cristiano Giuntoli fa il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly. Le dichiarazioni del dirigente azzurro sul difensore

In conferenza stampa dal ritiro del Napoli, è intervenuto anche il ds Cristiano Giuntoli per parlare del possibile futuro di Kalidou Koulibaly.

KOULIBALY – «Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Koulibaly da altri club, ma lui va in scadenza e per noi rappresenta tanto, parliamo tutti i giorni con lui. De Laurentiis gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, 6Mln€ netti per i prossimi cinque anni che significano 60Mln€ lordi, con anche un futuro da dirigente nel club perché si è dimostrato una grande persone dentro e fuori dal campo».