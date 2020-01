LAZOVIC: «Meritavamo la vittoria, c’è delusione» – VIDEO

Darko Lazovic ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Bologna ottenuto grazie alla rete di Borini

(-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Darko Lazovic ha analizzato il pareggio ottenuto dall’Hellas Verona contro il Bologna grazie alla rete di Borini. Queste le sue parole in zona mista.

«Oggi abbiamo iniziato un po’ timidi, ci hanno messi in difficoltà nel primo tempo. Poi però siamo rientrati in campo convinti che potevamo far male. Dopo il rosso abbiamo giocato molto bene e potevamo anche vincere. Siamo un po’ dispiaciuti perché potevamo vincere, abbiamo creato tanto e abbiamo anche meritato per tutto quello che abbiamo fatto. Ma un punto è un punto, portiamo a casa che i punti sono sempre importanti»