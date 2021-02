LeBron attacca Ibrahimovic: «Parla senza sapere niente»

LeBron James risponde alle critiche rivolte nei suoi confronti da Zlatan Ibrahimovic

Nei giorni scorsi, nel corso di una intervista per Discovery+, Zlatan Ibrahimovic aveva puntato il dito contro LeBron James dichiarando: «Lui è un fenomeno, ma non mi piace quando le persone che raggiungono un certo status fanno politica». E la stella della NBA non si è fatto pregare e in conferenza stampa, al termine della partita che i Lakers hanno vinto contro Portland, ha risposto per le rime all’attaccante del Milan.

RISPOSTA – «Divertente che queste parole vengano da lui, perché nel 2018 in Svezia ha fatto le stesse cose. Non era stato lui, quando era tornato in patria, a dire che sentiva un certo tipo di razzismo in campo solo perché il suo cognome era diverso da quello degli altri? Era lui, giusto?».

POLITICA – «Sono la persona sbagliata da criticare perché parla di politica senza saperne niente. Mi preparo prima di parlare, i miei commenti arrivano da una mente molto educata. Non c’è modo che io stia zitto, che mi limiti allo sport: capisco quanto sia potente la mia voce, quanto usando la mia piattaforma possa aiutare a combattere le ingiustizie, quelle che vedo nella mia comunità. Ho i 300 ragazzi della mia scuola di Akron a cui pensare, che vedono ingiustizie ogni giorno. Hanno bisogno di una voce, e io voglio essere la loro voce».