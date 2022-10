Lecce, Baroni: «Partita meravigliosa, che tutti vogliono giocare»

Le parole del tecnico del Lecce, Marco Baroni, in conferenza stampa in vista della partita contro la Roma all’Olimpico

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta del Lecce contro la Roma. Di seguito le sue parole.

SFIDA CON LA ROMA – «Sarà una partita meravigliosa, di quella che tutti vorrebbero giocare. Affrontiamo una squadra fortissima, loro poi sono feriti dal ko contro il Betis in Europa League. Ma noi ci teniamo a fare bella figura, servirà attenzione e determinazione».

PARI CON LA CREMONESE – «Abbiamo tirato poco, siamo stati sempre imprecisi nell’ultimo passaggio. Dobbiamo crescere, loro sono stati molto bravi a bloccare i nostri punti di forza. Siamo mancati dal punto di vista della qualità, ma ho a disposizione tanti giovani e sono orgoglioso di loro, possono soltanto crescere e lo faremo insieme. E poi giocare a Roma, in uno stadio così, sarà una bella prova per loro. Ci andiamo a testa alta e col petto in fuori».

SCELTE – «Umtiti sta bene, farò la mia scelta consapevole di avere più titolari in ogni ruolo del campo. Per Samuel comunque potrebbe essere l’occasione giusta, c’è tutto per essere la sua partita. Affronteremo una squadra solida, fisica, che ha struttura e che sa far male sui calci piazzati. E poi c’è Mourinho, che vuole vincere sempre. Sappiamo che hanno grandi risorse, ma noi andremo all’Olimpico con determinazione».

CALENDARIO – «Queste sono le partite più belle e stimolanti. Non ci sono partite abbordabili, ma la squadra deve essere brava a giocare con convinzione, contro chiunque. Contro la Roma ci teniamo a fare una partita importante, anche per alzare la nostra asticella».