Lecce, Baschirotto non si allena: il motivo

Le condizioni fisiche di Federico Baschirotto, difensore centrale del Lecce, in vista della prossima gara di Serie A. I dettagli

Il Lecce ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Pontus Almqvist ed una novità per Federico Baschirotto e Dorgu.

COMUNICATO – «I giallorossi si sono ritrovati questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Il tecnico D’Aversa non ha potuto contare su Baschirotto, che è stato a riposo per uno stato febbrile e su Almqvist e Dorgu, che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani mattina allenamento al Via del Mare».