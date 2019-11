Allo Stadio Via del Mare, la 13ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Cagliari si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20. La gara tra le due squadre, tuttavia, rischia di essere rinviata per maltempo.

La situazione è alquanto precaria al momento. L’intensa pioggia che ha bersagliato Lecce e in generale il resto dell’Italia rischia di compromettere il campo del Via del Mare. Si è verificato inoltre un black out allo stadio, durato dalle 20:00 alle 20:10 circa.

Secondo quanto riporta Sky Sport, sono anche stati chiusi diversi ingressi e alcuni varchi prefiltraggio. Gli steward stanno permettendo l’entrata dei tifosi nella struttura attraverso ingressi alternativi. Si attende il responso dell’arbitro dopo il sopralluogo effettuato sul terreno di gioco.

Le squadre, nel frattempo, stanno effettuando il riscaldamento al coperto, nell’attesa di conoscere il destino di Lecce-Cagliari.

Dopo un ulteriore sopralluogo finale, l’arbitro Mariani ha comunicato ai due capitani la volontà di non far cominciare la partita a causa del forte maltempo, che ha compromesso in maniera definitiva il terreno di gioco.

