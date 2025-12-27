Lecce Como, Di Francesco nel post gara: «Mi sono lamentato per quelle motivazioni. Su Camarda...» - Calcio News 24

Lecce Como, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Di Francesco sicuro nel post gara a DAZN

Le dichiarazioni dell’allenatore Di Francesco dopo quella che è stata la gara di Serie A Lecce-Como.

LE PAROLE – «Rocchi mi ha spesso fatto i complimenti per come rispetto gli arbitri. Mi sono lamentato perché per me sul goal c’era fallo. Contro la Lazio ci hanno annullato una rete con l’avversario sfiorato, qui non è stato fatto con una gomitata sul mento. E’ un episodio che cambia la partita. Nel secondo tempo siamo stati ingenui, però il primo goal mi ha fatto male. Non dico che sia stata prevenuta, ma non c’era un gran rapporto con il quarto uomo. Il goal preso non deve essere un alibi. Quanto fatto nel primo tempo avremmo dovuto farlo anche nel secondo. Il passivo è stato più ampio di quanto non abbia detto il campo. Stulic? Non è stata la sua miglior partita, mentre Camarda è entrato bene. A gennaio si faranno valutazioni su tutta la squadra. Siebert è cresciuto molto, ma quello sul terzo goal è l’unico neo. Maleh non giocava dall’inizio da più di un anno ed è andato un po’ a corrente alternata»