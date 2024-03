Lecce, D’Aversa: «Il Verona è migliorato, sugli infortunati…»

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, in vista della sfida contro il Verona. Tutti i dettagli

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Verona.

INFORTUNATI – «Pongracic oggi si è allenato regolarmente con la squadra, sta bene. Grande dispiacere per Kaba, tutti i ragazzi ne hanno risentito. In quel ruolo ci sono Gonzalez, Berisha… aumenteranno le possibilità per questo ragazzo».

VERONA – «Secondo me è anche migliorato. Impegni semplici non esistono. All’andata sfruttavano Djuric, ora hanno cambiato modo di giocare. Servirà l’atteggiamento avuto negli ultimi minuti contro la Fiorentina, quando la squadra voleva a tutti i costi vincere».

PARTITA – «Per vincere bisogna andare in campo senza ansia, con l’atteggiamento che ci ha contraddistinti quando abbiamo fatto risultato. In casa abbiamo fatto spesso bene. L’importanza della partita ci deve portare a non commettere errori».