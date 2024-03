Lecce, D’Aversa attacca: «Di Francesco? Meglio non commentare»

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, dopo il pareggio contro il Frosinone. Tutti i dettagli

Roberto D’Aversa ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 tra Frosinone e Lecce.

PAREGGIO INGIUSTO PER DI FRANCESCO – «Non commento le parole di Eusebio, ma la partita è stata molto equilibrata nel primo tempo e si è sbloccata su una situazione in cui siamo stati un po’ ingenui. Nella ripresa abbiamo fatto di tutto per recuperarla e, pur soffrendo nel finale, torniamo a casa con un risultato positivo e con il dispiacere di aver perso Kaba per infortunio. Abbiamo sofferto, con falcone a cui girava la testa nel finale e con Pongracic non in condizioni ottimali».

KRSTOVIC – «Per un attaccante è importante far gol, se ha sbagliato a Genova non è che non batte più. Ha fatto un’ottima prestazione, volevo che segnasse. La squadra ha bisogno del gol degli attaccanti. Quando si ha una squadra giovane, devi far capire le situazioni. Ci sono momenti in cui il gol viene meno, c’è rammarico per il finale del primo tempo. Come parlo con Krstovic parlo anche con Piccoli. Sono giovani ed è giusto che li guidi. Per me è importante la loro prestazione».