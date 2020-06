Lecce, il ds Meluso: «Una gara del genere si prepara da sola»

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima dell’inizio del match contro la Juventus

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il match tra Juventus e Lecce. Il ds dei salentini, Meluso, prima della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Una partita del genere si prepara da sola, è vero che contro il Milan non c’è stata quella cattiveria agonistica che ci sarebbe dovuta essere ma abbiamo avuto una serie di problemi di natura fisica. Molti calciatori nella ripresa hanno avuto problemi e non abbiamo una rosa così ampia da sopperire a queste mancanze. Liverani ha fatto molto bene a spronare la squadra a toccare le corde giuste, nessuno sa meglio di li come fare che li vede tutti i giorni. Voglio ricordare che è vero che abbiamo preso molti gol ma dipende dal nostro modo di giocare, non facciamo barricate ma siamo propositivi. Giochiamo contro una delle migliori quadre del mondo e quindi le motivazioni saranno altissime. Il calore della nostra gente ci fa sentire molto le responsabilità, avevamo quasi 20.000 abbonati e per noi questa è una motivazione in più. Abbiamo un seguito al quale ci sentiamo in dovere di dare delle dimostrazioni. Entro il 30 giugno bisogna cercare di risolvere questo problema dei contratti, ci sono due giocatori in prestito che sono Saponara e Barak ma credo che ci sia un accordo in Lega, non mi pongo il problema».