Modric e l’aneddoto con Rafia, l’agente: «E’ rimasto impressionato»

Yvan Le Mee, agente di Hamza Rafia, ha parlato a Sportitalia e ha raccontato un aneddoto particolare sul centrocampista del Lecce. Le sue dichiarazioni:

ANEDDOTO – «A fine partita un certo Luka Modric è andato dritto da lui per complimentarsi e per chiedergli di scambiare le maglie. Può non vuol dire niente, certo, ma ad Hamza ha fatto piacere vedere che un idolo come il croato fosse rimasto impressionato positivamente dalla sua partita, tanto da chiedergli la maglia».