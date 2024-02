Lecce, Falcone: «Fermare l'Inter? Ecco come possiamo fare...»

Le parole di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, in vista della sfida contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter.

LE PAROLE – «Ricetta per farmare l’Inter? Magari ad avercela. È la squadra più forte del campionato e sta facendo cose fantastiche. Giochiamo in casa, una cosa buona. Ricordo la prima partita dello scorso campionato: ci davano per spacciati, poi abbiamo fatto una buonissima partita. Cercheremo una grande prestazione. L’assenza di Pongracic peserà, sono sicuro che giocherà in grandissime squadre. Mi fido di Baschirotto, Touba e Blin: sono sicuro che Marin verrà sostituito alla grande».

