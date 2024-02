Lecce Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce e Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce e Fiorentina. I pugliesi sono reduci da un momento piuttosto negativo e hanno bisogno di punti per provare a uscire dalla zona rossa della classifica. L’avversario di turno però è la Viola di Vincenzo Italiano, ko contro l’Inter nell’ultimo turno e vogliosa di ritrovare punti importanti per la zona Champions League. Un match interessante perché in casa i salentini sono avversario difficile da affrontare. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Kaba, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.

Lecce-Fiorentina: orario e dove vederla

Lecce-Fiorentina gara delle ore 20:45 del venerdì che aprirà la ventitresima giornata della Serie A, la quarta del girone di ritorno. Al Via del Mare sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.