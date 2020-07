Lecce, il presidente Damiani: «Contro il Cagliari una squadra straordinaria»

Intervistato dal Quotidiano di Puglia, il presidente Damiani ha analizzato il pareggio ottenuto ieri sera contro il Cagliari

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del dirigente giallorosso:

«E’ stato un Lecce straordinario, capace di una partita giocata con intensità tre giorni dopo la gara con la Lazio. E’ una squadra che sta continuando a crescere con intensità. Non ci facciamo condizionare dai risultati di giornata. Ho ammirato la grande voglia di provare a vincere fino alla fine nonostante la grande fatica. Resta il rammarico per i legni che ci hanno negato la gioia del gol, per le tante occasioni che avrebbero potuto sbloccare la partita. Adesso abbiamo gli impegni con la Fiorentina, in casa, poi quello in trasferta con il Genoa. Dobbiamo farcela, tutti insieme. Dobbiamo continuare a credere in noi stessi. Cagliari ha detto che ne vale la pena»