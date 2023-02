Lecce, Liguori: «In Serie A due sconfitte di fila ci possono stare, ne ha perse 4 consecutive il Milan...»

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, ha parlato del momento del club salentino nel campionato di Serie A

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, ha parlato a Piazza Giallorossa.

PAROLE – «È stato un fine settimana perfetto, con le vittorie di prima squadra e Primavera. Non tanto per il risultato delle singole gare, ma per il significato che questi successi hanno assunto. Significa che il progetto, la nostra idea, sta procedendo esattamente come lo abbiamo immaginato e progettato. I ragazzi, tutti, ci stanno dando grandi soddisfazioni. In Serie A due sconfitte di fila ci possono essere: ne ha perse 4 consecutive il Milan campione d’Italia! A Cremona, invece, abbiamo rialzato la china. La Primavera ha già gli stessi punti conquistati lo scorso anno, 30. Vi annuncio una chicca: oggi i quattro centrocampista della Primavera (Berisha, Samek, McJannet e Vuturar) si sono allenati agli ordini di Baroni. Così come gli attaccanti Burnete e Bruhn. Questo per far iniziare a respirare loro l’aria della prima squadra, l’aria della Serie A».