Lecce, per il dopo Liverani si pensa ad Eugenio Corini

IL Lecce inizia a guardarsi intorno per il dopo Fabio Liverani: il favorito per la successione rimane Eugenio Corini

Fabio Liverani non sarà l’allenatore del Lecce nella prossima stagione. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha sorpreso molti. La dirigenza salentina si è subito messa in moto per cercare un successore.

Come riporta Gianluca Di Marzio il nome più caldo per raccogliere l’eredità di Liverani è quello di Eugenio Corini, reduce dalla sfortunata esperienza al Brescia nell’ultima stagione.