Lecce Strefezza, è corsa tra tre club di A per l’esterno: le ultime

Non sono passate inosservate le prestazioni dell’esterno Strefezza del Lecce: tre club di A si sono messi sulle tracce del brasiliano.

La Fiorentina, il Sassuolo e il Torino avrebbero messo gli occhi sull’esterno autore di 14 reti in Serie B. Vagnati lo conosce bene dai tempi della SPAL e lo vorrebbe riportare in granata. Corvino l’ha pagato 550 mila euro e sicuramente non vuole svenderlo. La sua valutazione è di 7 milioni circa, cifra alta ma che può essere smussata. Lo scrive Tuttosport.