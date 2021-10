Lazio, Ledesma su Sarri: «Ci vuole tempo, lui ha già vinto»

Cristian Ledesma ha parlato del momento della Lazio e ha detto la sua su Maurizio Sarri

Intervistato da L’Interista, Cristian Ledesma ha fatto il punto della situazione di Inter e Lazio che si sfideranno alla prima partita dopo la sosta. L’ex centrocampista ha detto anche la sua su Maurizio Sarri.

SARRI – «L’impatto è buono, anche se ora c’è un po’ di pessimismo e negatività nell’ambiente. Uno arriva dopo 5 anni trascorsi in un certo modo, portando idee nuove: ci vuole tempo. Soprattutto con il tipo di gioco che vuole portare Sarri. Resto dunque positivo perché è un allenatore importante, che ha vinto in Europa e con la Juventus, cosa da non dare mai per scontata: la prova è nei risultati dei bianconeri nella scorsa stagione. Sarri è un allenatore importante. Non che Inzaghi non lo sia stato, ma è diverso».

LOTITO – «Secondo me sì, aggiungo che lo spero, da tifoso. E’ iniziato tutto da poco tempo, con la Lazio che ha raccolto risultati sia positivi che negativi. A mio avviso c’è un po’ di pessimismo di troppo nell’ambiente. Ma sono sicuro che tutto l’ambiente aspetterà: tante volte aspettare, pazientare e lasciar lavorare porta molti più risultati, alla lunga».