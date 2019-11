Leicester: Ndidi è un muro nel trionfo contro l’Arsenal

Il Leicester è una delle principali sorprese di questo inizio di calcio europeo, con Ndidi che davanti alla difesa è l’equilibratore della squadra di Rodgers. Pure contro l’Arsenal, il nigeriano ha fatto la differenza. Considerando che i Gunners volevano attaccare solo in ripartenza, le doti difensive di Ndidi erano fondamentali.

Wilfred Ndidi vs Arsenal

30 passes

90% pass accuracy

1 key pass

3 dribbles won

7 tackles won

3 interceptions

2 clearances

3 aerials won

Beast. One of the best ball-winning midfielders in World football. 🔵🇳🇬 pic.twitter.com/mtpW4YUXhH

— FootballTalentScout (@FTalentScout) November 9, 2019