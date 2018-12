Leo Messi: «Con l’Argentina un titolo arriverà»

Leo Messi, attaccante del Barcellona e dell’Argentina, ha fatto un passo indietro e vuole vincere un titolo con la Nazionale

Leo Messi aveva detto di voler lasciare la Nazionale argentina a fine giugno, dopo aver perso la finale di coppa America del Centenario. Dopo aver parlato con il ct Edgardo Bauza alcune settimane più tardi il capitano dell’Argentina ci ha ripensato: «Il sogno di tutti i calciatori è quello di vincere qualcosa con la propria Nazionale e io ce l’ho più di tutti. Quando inizi a riflettere pensi che a un certo punto ci si può riuscire». Giovedì scorso Leo Messi ha segnato il gol vittorioso contro l’Uruguay che ha permesso alla sua squadra di rimanere al primo posto per le qualificazioni dei Mondiali 2018 in Russia.

QUANDO HO DETTO CHE VOLEVO LASCIARE L’ARGENTINA L’HO FATTO SENZA PENSARCI – Leo Messi ha ammesso di aver parlato in un momento di frustrazione: «Ho detto quello che mi è venuto in mente in un momento di frustrazione, senza pensarci, abbiamo lottato per la coppa America, sentivo che potevamo farcela e la delusione mi ha portato a dire quelle cose. Poi, a mente fredda, ho fatto un passo indietro e adesso penso che a un certo punto ce la faremo e un titolo con l’Argentina arriverà».