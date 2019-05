L’Europa League si tinge di Blues. Sarri diventa anche vincente

Il Chelsea di Sarri trionfa in Europa League. Primo trofeo per il tecnico italiano: adesso la verità sul suo futuro

A Maurizio Sarri hanno sempre “rimproverato” il fatto che le sue squadre giocassero bene ma non fossero vincenti. Bene, da ieri sera tutti smentiti. Forse, a inizio stagione, se al tecnico avessero giurato che l’anno sarebbe terminato con una qualificazione alla Champions League e una vittoria dell’Europa League, avrebbe preso un po’ tutti per matti. La finale contro l’Arsenal è un puro esempio di fame sportiva. Lo specialista Unai Emery non ha avuto il minimo spazio per replicare a una prestazione da parte dei Blues praticamente perfetta.

Come ogni finale che si rispetti (vedasi l’addio di Mourinho dopo la Champions vinta), non è sempre tutto rose e fiori. Hazard ha praticamente annunciato il suo addio: partirà, ad attenderlo il Real Madrid. E Sarri? Finalmente il “macigno” dell’atto conclusivo è adesso in secondo piano. Da domani spazio per tutte le valutazioni del caso, quindi finalmente si conoscerà qualcosa di più sul suo futuro. Partito dalla periferia toscana, si è fatto conoscere ad Empoli. È cresciuto a Napoli, è diventato vincente al Chelsea.