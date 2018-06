La Juventus punta su Robert Lewandowski e Jerome Boateng. Dopo Benatia e Douglas Costa, è una Juve sempre più ‘bavarese’

Gonzalo Higuain è finito sul mercato e può andare al Chelsea, la Juventus non perde di vista Robert Lewandowski. Secondo Il Corriere dello Sport, nonostante le smentite di Rummenigge, il giocatore è sempre un obiettivo di mercato della Juventus. Il centravanti polacco ha chiesto di andare via ma il suo club non vuole venderlo «nemmeno per 200 milioni» ha detto Kalle. Ma è pronto un nuovo asse con il Bayern Monaco che potrebbe portare Lewa e anche Jerome Boateng in bianconero.

Arrivare al centravanti è sicuramente complicato ma la Juve potrebbe provarci, con i soldi di Higuain. I rapporti sono buoni e l’asse Juve-Bayern ha portato al movimento di 130 milioni di euro tra i vari Vidal, Benatia, Coman e Douglas Costa. Lewandowski e Jerome Boateng potrebbero innalzare ulteriormente la cifra. Attenzione dunque al centravanti polacco e anche al difensore tedesco, ieri titolare con la sua Germania. Il difensore ha una valutazione che si aggira attorno ai 20 milioni di euro e potrebbe rimpiazzare il suo ex compagno Benatia oppure Daniele Rugani: uno dei due difensori potrebbe lasciare la Juventus nelle prossime settimane.