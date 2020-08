Lewandowski, notte in dolce compagnia… Della Champions! – FOTO

Robert Lewandowski festeggia dopo la vittoria della Champions League. Il centravanti ha passato la notte in dolce compagnia

Dopo averla accarezzata in passato, Robert Lewandowski è riuscito a raggiungere la tanto ambita Champions League. L’attaccante polacco, per festeggiare, ha passato la notte in dolce compagnia… Della Coppa stessa!

Come ha mostrato l’account ufficiale del Bayern Monaco, il centravanti si è addormentato abbracciato alla Coppa dalle Grandi Orecchie, ormai non più un sogno ma una splendida realtà.