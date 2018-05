Lichtsteiner, addio Juve: trattativa in corso con l’Arsenal

La Juventus sta per salutare Stephan Lichtsteiner. Il terzino svizzero può firmare un nuovo accordo con l’Arsenal

L’Arsenal può ingaggiare Stephan Lichtsteiner. Il giocatore della Juventus, campione d’Italia per 7 volte consecutive, saluterà ufficialmente i bianconeri il 30 giugno, giorno della scadenza del suo contratto. Lo svizzero non rinnoverà e sta trattando con una nuova squadra. Il futuro del terzino ex Lazio dovrebbe essere all’estero. Secondo Sky Sport infatti, il giocatore è attratto dalla destinazione inglese e l’amore sembra essere corrisposto dall’Arsenal.

Il club inglese ha mostrato il suo interesse per il giocatore della Juventus. Licht è finito nel mirino della squadra allenata da Unai Emery. La trattativa tra le parti è in corso (lo svizzero si libererà a parametro zero) ma al momento non c’è ancora l’intesa definitiva. Licht, che è stato nel mirino anche del Borussia Dortmund (non ha trovato l’intesa con i tedeschi) avrà due settimane, da qui al Mondiale, per valutare al meglio il futuro. L’intenzione è quella di trovare una soluzione definitiva proprio prima dell’inizio del Mondiale: Lichtsteiner può firmare con l’Arsenal.