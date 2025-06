Liechtenstein-Scozia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Rheinpark Stadion andrà in scena la sfida tra Liechtenstein-Scozia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Rheinpark Stadion di Vaduz si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Liechtenstein-Scozia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Liechtenstein (3-5-2): Buchel; Traber, Wieser, Oberwaditzer; Kindle, Lüchinger, Hasler, Sele, Hofer; Pizzi, Salanovic. Ct: Funfstück.

Scozia (4-2-3-1): Gordon; Souttar, Hanley, Ralston, Robertson; Gilmour, McLean; McTominay, McGinn, Christie; Adams. CT: Clarke.

Orario e dove vederla in tv

Liechtenstein-Scozia si gioca alle ore 18:00 di lunedì 9 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT CALCIO e in streaming su SKY GO e NOW.