Ligue 1, passo falso del Marsiglia: 3-3 col Guingamp

Guingamp Marsiglia, spettacolare 3-3 allo Stade Roudourou nell’anticipo della 37esima giornata di Ligue 1: brusca frenata per la formazione di Rudi Garcia nonostante il solito Thauvin

Guingamp Marsiglia: gol, emozioni e rammarico nell’anticipo della 37^ giornata di Ligue 1 2017/2018. Matematicamente salvo con un ottimo campionato disputato, l’undici di Kombouare ha ospitato allo Stade Roudourou il Marsiglia guidato da Rudi Garcia, impegnato nella finale di Europa League con l’Atletico ma alla ricerca di punti importanti per mantenere accesa la speranza terzo posto. L’OM però non è andata oltre il pareggio, rischiando anche di perdere: dopo il doppio vantaggio Germain-Thauvin nei primi 15′, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con una doppietta dell’ex Roma Grenier (42′ e 52′) e il timbro di bomber Briand su calcio di rigore (70′), con Mandanda espulso per fallo su chiara occasione da gol. Nel finale, al minuto 81′ la rete del solito Thauvin ha permesso ai biancazzurri di tornare al Velodrome con un punto. Raggiunto il Monaco al terzo posto con 74 punti, ma i biancorossi hanno una gara in meno…

Guingamp-Marsiglia 3-3: il tabellino

MARCATORI: pt 2’ Germain, 14’ Thauvin, 42’ Grenier; st 7’ Grenier, 25’ Briand, 36’ Thauvin

GUINGAMP (4-2-3-1): Johnsson; Eboa Eboa, Kerbrat, Sorbon, Ikoko; Didot (43’ st Diallo), Deaux (43’ st Salibur); Benezet (34’ st Coco), Grenier Thuram; Briand. Allenatore: Antoine Kombouare

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Sertic, Kamara, Amavi; Zambo Anguissa, Lopez (19’ st N’Jie); Thauvin, Sanson, Ocampos (28’ st Sarr); Germain (24’ st Pelè). Allenatore: Rudi Garcia

NOTE: ammoniti Grenier (G) e Sorbon (G).

Espulso Mandanda (M) al 66’ per fallo su chiara occasione da gol