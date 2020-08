Linetty Torino, si fa sul serio: avviati i contatti con la Sampdoria

Il Torino fa sul serio per Linetty, centrocampista della Sampdoria che vorrebbe proprio il club granata. Le novità dal mercato

In casa granata il mirino del mercato è stato azionato su Karol Linetty, centrocampista della Sampdoria che ritroverebbe molto volentieri Giampaolo, che lo ha allenato proprio in blucerchiato. Il polacco vuole il Torino, così come il Torno vuole il polacco.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club granata ha aperto i discorsi con la Samp, con l’obiettivo di trovare l’intesa comune. Fino a domenica non sono in programma incontri, ma le parti discutono quotidianamente anche da lontano.

Il Toro, però, non si ferma ad un giocatore: piace anche Lucas Biglia, che sta riflettendo. In attacco occhi puntati su Dennis Man e Scamacca.