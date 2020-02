Lione, Juninho corteggia Matuidi: «È quello che ci manca, qui sarebbe capitano»

Juninho su Matuidi: «Non ha l’importanza che merita, a Lione sarebbe capitano». Il direttore sportivo del Lione corteggia lo juventino

Juninho Pernambucano, direttore sportivo del Lione, ha parlato a Canal+ Sport dell’interesse del Lione, prossimo avversario della Juve in Champions, per Blaise Matuidi.

«È uno di quei giocatori che non ha l’importanza che merita. È un giocatore completo nel mezzo, un professionista ed un campione. Ci manca l’esperienza e un leader nel nostro spogliatoio. Se un giorno riusciremo a firmare un giocatore come lui, potrà indossare la fascia da braccio! Abbiamo una squadra giovane. Al presidente piace molto Matuidi. Io l’ho sfidato spesso in campo ed è stato sempre un grande avversario. Avere un giocatore di questo livello nel nostro gruppo è quello che ci manca».