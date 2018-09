Lippi su Juve-Napoli: «Il meglio che c’è. Ancelotti il top, Allegri quasi»

Il commissario tecnico della Cina, Marcello Lippi, ha parlato della sfida tra Juve e Napoli in programma domani sera

Juve–Napoli sarà uno dei big match della settima giornata di campionato che riaprirà i battenti nella giornata di domani. Alle 15 il derby romano, alle 18 la partitissima tra Juve e Napoli, prima e seconda. Marcello Lippi, ct della Cina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, analizzando così il match: «La Juve non mi ha sorpreso, il Napoli un po’ sì, ma può succedere di tutto. Certo, pochi giorni dopo, la partita di Ancelotti in Cham­pions è più complicata. E’ impossibile dire come finirà».

Da allenatore, Lippi non poteva non commentare la gestione Allegri-Juve e la gestione Ancelotti-Napoli: «Ancelotti è il migliore perché ha espe­rienze vincenti ad altissimo li­vello sia da gio­catore sia da al­lenatore. Ha vi­sto, affrontato e superato tutto. Ed è ancora rela­tivamente giova­ne. Ha mantenuto tutte le qualità della gestione precedente di Sarri, ma aggiunto la sua cultu­ra, l’esperienza, la varietà tec­nico­-tattica, la psicologia. Il Na­poli è forte come prima, però gioca con due­tre sistemi diver­si ed è più imprevedibile. Allegri è sulla buona strada. Ancelotti ha vin­to più Champions e più cam­pionati europei, non è parago­nabile. Ma Allegri comincia a essere tra i numeri uno: la sua crescita è stata pari a quella della Juve. Fino a qualche anno fa dicevo che in Europa c’erano due-­tre squadre, Real, Barça, Bayern, irraggiungibili, e la Ju­ve tra le inseguitrici. Come di­ mostrato dalle finali perse. Og­gi invece è entrata in quel grup­po ristretto grazie anche al tec­nico».