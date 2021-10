Lippi: «Milan, Inter e Napoli accreditate per lo scudetto. La Juve...»

Durante il Festival dello Sport a Trento, Marcello Lippi ha parlato anche della corsa scudetto in Serie A

«Ci sono tanti allenatori bravi, ad esempio Italiano e Juric fanno giocare bene le loro squadre, le organizzano in maniera moderna e aggressiva, sono sempre di più gli allenatori che organizzano le squadre per provare a fare qualcosa. Scudetto? Attualmente Milan, Napoli e Inter sono le più accreditate, la Juventus ha fatto delle rincorse di un certo tipo già in passato, non bisogna escluderla troppo presto».