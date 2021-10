Lippi sicuro: «Con Nedved avremmo vinto la Champions. Quando sono arrivato alla Juve...»

Marcello Lippi ha parlato anche di Pavel Nedved e della finale di Champions League persa con la Juventus. Le sue parole

Intervenuto al Festival dello Sport, Marcello Lippi ha parlato anche della finale di Champions League persa sulla panchina della Juventus. Le sue parole sull’assenza di Pavel Nedved.

NEDVED – «Se dovessi giocare la partita più importante della mia vita e dovessi scegliere un giocatore da avere assolutamente sarebbe Nedved. Ricordo quella finale di Champions con la Juve in cui non aveva potuto giocare la finale. Sono certo che con lui in campo avremmo vinto, senza dubbi».

JUVE – «Quando sono arrivato alla Juve era una squadra che da un po’ non vinceva, ormai erano abituati alle vittorie delle squadre a Milanello. Ho cercato di costruire una squadra con una mentalità diversa e aggressiva, doveva fare la partita e non subire quello che facevano gli avversari. Così, piano piano, anzi velocemente, ci sono riuscito e abbiamo fatto cose importanti. il mio calcio è un misto tra psicologia e anche una certa modernità di gioco».