Lipsia, Poulsen: «Psg? Noi attaccanti avremo un compito diverso»

L’attaccante del Lipsia, Yussuf Yurary Poulsen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Psg

Yussuf Yurary Poulsen, attaccante del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Champions League contro il Psg. Il giocatore si è soffermato sui ruoli che avrà il reparto offensivo tedesco. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il PSG non attenderà così basso come l’Atletico. Quindi noi avremo un compito diverso. Nei quarti ho giocato in coppia con Dani Olmo e ovviamente abbiamo fatto molto bene insieme».