Liverpool, Carragher rassicura i tifosi: «Il treno Real Madrid è ormai passato per Salah»

Jamie Carragher ha parlato del possibile trasferimento di Salah al Real Madrid

Nelle ultime settimane, si è spesso parlato di un possibile trasferimento di Momo Salah dal Liverpool al Real Madrid. A rassicurare i tifosi dei Reds, ci ha pensato l’ex Jamie Carragher che ai microfoni di Sky Sports ha chiuso le porte a un ipotetico passaggio dell’egiziano ai Blancos.

«Non credo che abbia senso discutere del possibile passaggio di Salah al Real Madrid. Il Real Madrid è il Real Madrid, è vero, ma adesso credo che le due potenze spagnole si siano un po’ arrese. Salah è sotto contratto col Liverpool ancora per due anni e mezzo. Non lo vedo come un problema perché il Real Madrid ha speso molti soldi per Hazard quando aveva 28-29 anni. Salah si sta avvicinando a questa età e credo che un tale trasferimento ora non abbia senso. Ne avrebbe avuto due anni fa. Se Salah fosse andato via all’epoca, allora avrei detto ok. Ma adesso credo che il tempo per un trasferimento di Salah al Real Madrid ormai sia passato a causa della sua età».