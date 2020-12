Una versione più toccante del solito di “You’ll never walk alone” , l’inno del Liverpool. Ecco le immagini da Anfield

Dopo quasi un anno Anfield ha riaperto le porte ai propri tifosi in occasione di Liverpool-Wolverhampton.

La squadra di Jurgen Klopp come sempre è stata accompagnata in campo dalle note di “You’ll never walk alone”, questa volta in una versione più toccante del solito.