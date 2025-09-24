Liverpool, debutto amaro per Giovanni Leoni: infortunio al ginocchio in Carabao Cup. Tutti gli aggiornamenti

Doveva essere la serata del grande debutto da titolare con la maglia del Liverpool, ma per Giovanni Leoni si è trasformata in un incubo. Il difensore centrale italiano, classe 2006, arrivato in estate dal Parma per circa 26 milioni di sterline, è stato costretto a lasciare il campo in barella a causa di un grave infortunio durante il match di Carabao Cup contro il Southampton, valido per i sedicesimi di finale.

Un talento precoce fermato dalla sfortuna

Leoni, considerato uno dei prospetti difensivi più promettenti del calcio europeo, aveva impressionato nel primo tempo per maturità e sicurezza. Nonostante i soli 18 anni, il giovane azzurrino aveva mostrato personalità e qualità tecniche che avevano convinto i Reds a investire su di lui. La sua prestazione stava confermando le aspettative, fino al momento del drammatico contrasto a centrocampo che lo ha lasciato dolorante a terra. L’intervento immediato dello staff medico ha reso necessario l’utilizzo della barella, tra la preoccupazione generale.

L’applauso di Anfield e l’incognita degli esami

La scena ha scosso compagni e tifosi presenti ad Anfield, che hanno salutato il difensore con un lungo applauso al momento dell’uscita dal terreno di gioco. Le condizioni di Leoni saranno valutate nelle prossime ore attraverso esami strumentali, ma la prima impressione è quella di un serio infortunio al ginocchio. Una prospettiva che rischia di compromettere la sua stagione e di privare il Liverpool di un rinforzo importante per la difesa.

Un duro colpo per Arne Slot

Il tecnico dei Reds, Arne Slot, arrivato in estate dopo l’esperienza vincente al Feyenoord, aveva puntato molto sul giovane italiano per ampliare le rotazioni difensive. La sua crescita era vista come un tassello fondamentale per il futuro del club, ma ora il Liverpool e i suoi tifosi trattengono il fiato in attesa di una diagnosi definitiva.

Se le paure dovessero essere confermate, si tratterebbe di un colpo durissimo non solo per la squadra, ma anche per il calcio italiano, che vedeva in Leoni un potenziale protagonista della Nazionale nei prossimi anni.

Per ora, resta la speranza che gli esami possano ridimensionare l’entità dell’infortunio e che il giovane difensore possa tornare presto a calcare i campi della Premier League.